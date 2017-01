Lehel - Dem Drogenfahnder ist sichtlich unwohl bei dem Gedanken an seinen Kollegen. Markus N. beschreibt, wie sein Kollege bei einer Durchsuchung eines Jugendzimmers in dessen Schrank fasste – und plötzlich eine selbstgebaute Handgranate in der Hand hatte. Der Abrisszünder löste sich bei der Berührung. „Er löste auch aus, aber die Granate hat zum Glück nicht gezündet“, erzählt Markus N. „Es hätte nicht viel gefehlt und meinem Kollegen hätte es beide Hände weggefetzt.“