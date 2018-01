München - Der TSV 1860 bastelt weiter an einer neuen sportlichen Führung. Am Freitag stellten die Giesinger - ohne Vorankündigung der Namen - Günther Gorenzel und Dieter Märkle in einer Pressekonferenz vor. Die beiden Ex-Löwen kehren in verantwortungsvolle Aufgaben an der Grünwalder Straße zurück.