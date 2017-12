"Gesamtsystem optimieren"

Was ist eigentlich mit der internationalen Konkurrenz? Springen die Österreicher oder Norweger derzeit unter Form?

Nein. Die Norweger haben alle drei Teamspringen sehr souverän gewonnen und mit Andre Tande haben sie den derzeit Drittplatzierten im Weltcup-Ranking in ihren Reihen. Darüber hinaus ist und bleibt Skispringen ein Tagesgeschäft. Wir freuen uns, dass es gerade so gut läuft und der Erfolg auf einer soliden Basis steht. Der ist jetzt nicht auf diesen einen Moment ausgerichtet, denn schließlich kommen auch noch die Skiflug-Weltmeisterschaften im eigenen Land und die Olympischen Spiele. Sie sind maßgeblich für den Aufschwung bei den DSV-Springern verantwortlich und haben mit Werner Schuster erstmals einen nichtdeutschen Trainer installiert.

Was haben Sie beide denn gemacht, dass es wieder so gut läuft?

Unser Ziel war es immer, das Gesamtsystem zu optimieren. Das geht von der Kindersichtung über die Schüler- und Jugendausbildung. Wir haben versucht, eben dort eine einheitliche Linie in der Trainingsauffassung umzusetzen. Ein Kind in Oberstdorf soll genauso professionell ausgebildet werden wie ein Kind aus Hinterzarten oder Oberhof.

Und wie funktioniert die Arbeit im Team, wenn ein Österreicher das sagen hat? Gibt’s da manchmal Reibereien?

Werner ist ein ausgewiesener Fachmann, die Nationalität spielt da keine Rolle. Er hat unsere Tugenden immer hochgehalten. Natürlich war es anfangs ein mutiger Schritt, doch ich war der Überzeugung, dass es zum damaligen Zeitpunkt notwendig war, jemandem ohne historischen Systemballast im Gepäck das Ruder zu übergeben.

