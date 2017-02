Lesen Sie auch: Matthäus bringt Schmadtke ins Spiel - der reagiert

"Max Eberl hat einen ordentlich dotierten Kontrakt. Er hat mehrfach gesagt, dass er unglaublich glücklich über seine Arbeit hier ist", sagte Meyer am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1. "Aber: Wenn Max Eberl es hundertprozentig will und die Bayern es hundertprozentig wollen, dann wird es auf irgendeine Art und Weise einen Weg geben, dass man das macht. Aber wir hängen an ihm auch sehr."

Im Scherz erklärte Meyer, dass Eberl-Engagment an der Lederhosen-Pflicht bei Bayern-Feierlichkeiten scheitern würde.

Nachdem Philipp Lahm unter der Woche sein Karriereende für das Saisonende verkündet hatte und nicht Sportdirektor beim FC Bayern werden will, wird noch mehr als zuvor über einen Eberl-Wechsel spekuliert.

Eberl ist seit 2008 Sportdirektor in Gladbach, in dieser Zeit schaffte er mit dem Club zweimal die Champions-League-Teilnahme. Der frühere Verteidiger besitzt am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2020.