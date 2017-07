Verstärken wollen sich die Münchner dagegen auf anderer Ebene. "Wir werden einen Sportdirektor holen", sagte Pesic, der 2011 als solcher beim FCBB anfing und zwei Jahre später zum Geschäftsführer aufstieg, der "SZ". Damit wolle man der rasanten Entwicklung der Abteilung gerecht werden.

Unterstützung darf Pesic erwarten. "Ich bin jetzt seit einem halben Jahr wieder im Amt und kann mich jetzt in dieser Transferperiode zum ersten Mal wieder richtig einbringen", sagte Hoeneß am Rande eines Sponsorentermins. "Wir werden versuchen, in den nächsten Jahren, spätestens bis die neue Halle fertig ist, ein Team zusammenzustellen, das es Bamberg nicht mehr so leicht macht, Meister zu werden wie in diesem Jahr." Mit Bamberg und seinem Klub-Mäzen müsse man rechnen, "aber Herr Stoschek muss auch mit dem FC Bayern rechnen".

Das tut Bambergs Klubboss bereits. "Es ist keine Frage, dass Bayern München ein Tempo vorlegen wird, das der Maßstab für alle anderen sein wird", sagte Stoschek und fürchtet, nachdem Bamberg sich die siebte Meisterschaft in acht Jahren gesichert hatte, offenbar um die Vormachtstellung. "Auch vor dem Hintergrund des Hallenneubaus in München", wie es auf der Homepage der Bamberger heißt, will Stoschek nun ebenfalls den Bau einer neuen Arena prüfen.

Ausgerechnet von seinem Konkurrenten erhielt er nun noch einen Rat, wie er Bayern auch langfristig besiegen könnte. "Herr Stoschek ist Milliardär", sagte Hoeneß, "und wenn er sein Geld ganz einsetzt, haben wir keine Chance."