Zuletzt hatte die Hamburger Morgenpost auch Oliver Bierhoff (48) ins Gespräch gebracht. Der Teammanager der deutschen Nationalelf lebt am Starnberger See. Was dagegen spricht: Während er sich mit Klubpräsident Uli Hoeneß hervorragend versteht, kommt er mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge so gar nicht klar.