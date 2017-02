Sportchef des Karlsruher SC Kreuzer im AZ-Interview: Das sagt er zu Mugosa

Dabei hätte es fast bei 1860 einen gemeinsamen Weg mit Kreuzer und Slomka gegeben: Sie hatten vor der Verpflichtung von Kosta Runjaic bereits verhandelt. Woran ist der Deal gescheitert?

Stimmt, ich wollte ihn damals zu 1860 holen. Er hätte auch zur Verfügung gestanden. Dass es nicht geklappt hat, hatte andere Gründe.

Und welche?

Das Thema ist Vergangenheit. Ich bin froh, dass wir Mirko jetzt beim KSC haben. Ich habe ihn schon nach Hamburg geholt. Er ist nicht nur ein absoluter Fachmann, er ist auch ein Menschenfänger. Von daher war er die Ideallösung.

Ein Spieler, den Slomka auf Vordermann bringen soll, ist Stefan Mugosa. Bei den Löwen schoss er in anderthalb Jahren kein einziges Liga-Tor – und hat gleich im ersten Spiel für den KSC getroffen.

Wir haben ihn verpflichtet, weil wir an ihn glauben. Er hat große Qualitäten, die er bei 1860 nicht zeigen konnte. Er hat Tempo, kann Fußball spielen, hat eine unglaubliche Kopfballstärke. Manchmal braucht es eine Luftveränderung, um zu seiner Leistungsfähigkeit zurückzufinden. Mirko kann ihn nach seiner schweren Zeit in München jetzt wieder zu alter Stärke führen. Durch seinen Treffer fühlt man sich bestätigt.

Gegen Sechzig wird er nicht auflaufen können, weil die Geschäftsführung mit Ihnen einen millionenschweren Deal ausgehandelt hat.

Das war wirklich speziell. Wir hatten der Klausel eigentlich schon zugestimmt. Dass Sechzig nochmal nachverhandelt und die Summe auf diese unglaubliche Zahl hochgeschraubt hat, war wirklich Kindergarten. Die Löwen hatten wohl Angst, dass Mugi es ihnen heimzahlt. Wir hoffen aber, dass wir auch ohne ihn dort drei Punkte einfahren.

Sechzig hat sich gegen Lotte nicht mit Ruhm bekleckert.

Sie haben auch einen neuen Trainerstab, viele Neuzugänge. Ich denke, die Chancen stehen 50:50 – aber natürlich wollen wir drei Punkte holen.