Günther Gorenzel: "Görlitz ist ein toller Fußballer"

Sportchef Günther Gorenzel geriet beim Anblick des Mannes, der sich im Sommer bei einem Probetraining bei Union Berlin die Achillessehnen gerissen hatte, ins Schwärmen: „Man hat schon gesehen, was er für ein toller Fußballer ist“, so Gorenzel: „Er hat das gewisse Extraelement an der Kugel, das hat man in sämtlichen Szenen gesehen. Er kann den entscheidenden Pass spielen, hat das Auge für den Mitspieler.“ Mehr noch, so der 46-Jährige: „Es war teilweise eine Augenweide, ihm zuzusehen.“