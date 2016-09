"Ich bin nicht gekommen, um das ganze Leben in der Zweiten Liga zu verbringen", sagt der Sportchef des TSV 1860 – und fordert vor dem Auswärtsspiel der Löwen auf St. Pauli am Donnerstag "Wut im Bauch".



München - Thomas Eichin ist ein gefragter Mann bei den Löwen. Gekommen als Sportchef im Juni, nach der Abberufung von Markus Rejek und Noor Basha gut einen Monat später zudem Geschäftsführer geworden – und im Gegensatz zu seinen Vorgängern auch häufig als Gesprächspartner für die Medien gesehen, um seine Botschaft zu verbreiten.



"Ich bin gerne Krisenmanager", sagte er im "kicker", um das Chaos, das beim TSV 1860 "ein bisschen dazugehört", in geordnete Bahnen zu lenken. Kurz darauf war der 49-Jährige Studiogast bei "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Rundfunk. Dort erklärte er, dass jeder bei 1860 den Aufstieg als Ziel haben müsse. Nicht jetzt, sondern 2017/18. Sprich: nach einer Spielzeit im Zeichen der Stabilisierung. Eben dann, wenn die chaotischen Zustände soweit unter Kontrolle habe, um tatsächlich erfolgreich sein zu können bei den Giesingern.



Und dort setzte Eichin auch gestern an, als er vor der Auswärts-Partie der Sechzger am Donnerstag (20.15 Uhr, live bei Sky) über Gegner FC St. Pauli sprechen sollte. Ohne Frage: Eichin ist nicht angetreten, um zu bleiben – zumindest nicht im Unterhaus: "Ich bin nicht gekommen, um das ganze Leben in der Zweiten Liga zu verbringen", sagte der (Sport-)Chef der Löwen, "ich weiß doch um die Sehnsucht der Menschen hier nach der 1. Liga. Ich bin guter Dinge und fest davon überzeugt, dass wir das schaffen." Eichins Botschaft, seine Mission an der Grünwalder Straße, sie lautet so: Gekommen, um aufzusteigen.