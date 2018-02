Gorenzel: Gespräche mit Bierofka und Jung

Nun werde er mit Trainer Daniel Bierofka und Chefscout Jürgen Jung "in konkrete Gespräche gehen", um "zusätzlich zum aktuellen Kader" aus einem Pool von "60 bis 70 Spielern, mit denen wir teils schon in engerem Kontakt stehen" jeweils für die Dritte oder Vierte Liga einen Kader zu formen: "Am Ende wird jede Position in etwa doppelt besetzt sein."