Sport und gesunde Ernährung Wie Promis ganz ohne Diät fit bleiben

Das Ergebnis der aktuellen Befragung: Für die meisten Deutschen (86 Prozent) stehen frische Lebensmittel an erster Stelle, wenn es um die Steigerung ihrer Fitness geht. Damit sind die Befragten ganz einer Meinung mit US-Schauspielerin Jessica Alba. "So frisch wie möglich" lautet die oberste Devise der zweifachen Mutter, die 2007 vom Magazin "FHM" zur "Sexiest Woman in the World" gekürt wurde und seitdem um keinen Tag gealtert zu sein scheint. "Ich esse nur wenige verarbeitete oder verpackte Speisen", verrät Alba im Interview mit "The New Potato".