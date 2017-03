Sport statt Torte zum Geburtstag Britney Spears und Sam Asghari: Liebesgrüße an ihr Fitness-Model

So ist es wohl nun mal, wenn man mit einem Fitness-Model zusammen ist: Während andere am Geburtstag Torte essen, machen Sängerin Britney Spears (35, "Oops!...I Did It Again" ) und ihr 13 Jahre jüngerer Freund, Sam Asghari (22), Sport. Zumindest legt es das Foto nahe, das die US-Künstlerin auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Darauf zu sehen: die Blondine und das Muskelpaket eng umschlungen in Laufklamotten. Ihr Kommentar zum Foto verrät, dass "Ihr Baby", wie sie ihn offenbar nennt, Geburtstag hat: "My baby's birthday @samasghari". Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt Spears dann allerdings doch noch, dass es nach dem Sport zumindest einen leckeren Obstkuchen gab.