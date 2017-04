Spontane Ideen und verrückte Styles Anne-Marie: "Ich hatte einfach Lust auf ein Nippelpiercing"

Ihr Plattenlabel "Rocket Music" gehört Elton John, der sich auch gerne ausgefallen kleidet...

Anne-Marie: Er ist großartig. Er schaut immer, was ich so mache. Ich habe ihn schon mehrmals getroffen. Er ist jemand, zu dem man hinaufschauen und sagen kann: Er hatte keine Angst davor, das zu tragen, was er wollte. Ich finde, das sind die besten Leute, wie David Bowie, Elvis Presley...

Fans sagen, Sie haben optisch Ähnlichkeit mit Drew Berrymore oder Ellie Goulding. Werden Sie gerne mit anderen verglichen?

Anne-Marie: In Großbritannien habe ich das noch nie gehört. Als ich dann nach Amerika ging, hat mir jeder gesagt, dass ich aussehe, wie Drew Berrymore. Ich finde das cool, denn ich finde sie wunderschön!



Zu Anne-Maries außergewöhnlichen Stimme gehört ein außergewöhnlicher Style Foto:WMG

Verraten Sie uns Ihren besten Beauty-Geheimtipp?

Anne-Marie: Ich schminke mich immer ab, bevor ich zu Bett gehe. Daran muss man immer denken. Als ich jünger war, habe ich mich nie geschminkt. Dann irgendwann habe ich es mit Make-up total übertrieben und manchmal sogar damit geschlafen. Morgens hatte ich dann schlechte Haut. Darum schminke ich mich jeden Abend ab, seitdem habe ich gute Haut - Gott sei Dank!

Sie haben erst letztens via Instagram ein neues Tattoo präsentiert: eine Rose am Po. Was hat es damit auf sich?

Anne-Marie: Meine Großmutter hieß Rose und mein zweiter Vorname ist Rose. Sie ist gestorben, als ich 13 war. Ich wollte schon immer in Gedenken an sie eine Rose irgendwo an meinem Körper haben. Warum es der Po geworden ist, hat keinen besonderen Grund. Aber ich wollte es nicht an einer normalen Stelle haben. Das ist einfach so ein Tick von mir: Ich möchte nicht wie alle anderen sein.

Sie haben noch mehr Tattoos, außerdem Piercings...

Anne-Marie: Ja, ich habe mir das Piercing am Ohr erst vor kurzem stechen lassen, es tut immer noch weh. Ansonsten habe ich normale Ohrlöcher... und Nippelpiercings. Die haben aber wirklich wehgetan! Ich habe sie mir letztes Jahr in Los Angeles stechen lassen, ganz spontan, und ich war nicht betrunken! Ich saß im Flugzeug und dachte: "Ich will mir meine Brustwarzen piercen lassen!" Sobald ich gelandet war, ging ich zu einem Piercingstudio und hab es einfach gemacht. Ich bin sehr impulsiv. Wenn ich eine Idee habe, muss ich sie gleich umsetzen. Das ist beängstigend für andere Leute, aber wenn ich die Dinge dann nicht mache, bereue ich es nachher.

Was würden Sie Mädchen auf den Weg geben, die solche permanenten Veränderungen an sich vornehmen wollen?

Anne-Marie: Das stimmt wohl, es ist für immer - darum sollte man gut darüber nachdenken. Das soll nicht heißen, es nicht zu tun. Es sollte nur etwas Besonderes sein und nicht nur ein Trend. Nur, weil jeder dieses eine Motiv als Tattoo hat, muss man es nicht auch machen lassen. Schau, dass es etwas Persönliches ist und dann mach es einfach! ...Wahrscheinlich werde ich als Mutter irgendwann das komplette Gegenteil sagen...