Spitzenrunde mit Merkel Erstmals mit Schulz: Die Groko auf Nachtschicht

"Keine Schlägerei, keine Verwundeten, keine Blessuren"

Aber was geht wohl in den Köpfen von Merkel und Schulz in der langen Nacht vor? Sie weiß, er will, dass sie im Herbst nach zwölf Jahren auszieht. Er weiß, niemand hat so viel Macht und Erfahrung, um das zu verhindern. Von den beiden 61-Jährigen hört man selbst nichts. „Es gab keine Schlägerei, keine Verwundeten, keine Blessuren“, sagt ein Teilnehmer der Runde. Bei den Inhalten geht es in der Marathonsitzung beinhart zur Sache. Wer hat mehr herausgeholt? Im Kampf um die Deutungshoheit schickt die Union Fraktionschef Volker Kauder ins Rennen. Der CDU-Mann lobt die „gute Atmosphäre“, um dann zum Angriff überzugehen. Die Union hätte sich ja gerne bei Themen wie der Eindämmung von Managergehältern oder dem Recht auf befristete Teilzeit- und Rückkehr in Vollzeitarbeit bewegt. Tja, die SPD aber wollte mit dem Kopf durch die Wand, lautet Kauders Wahlkampf-Tenor.