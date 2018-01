Vom 15. bis zum 28. Januar 2018 können die Zuschauer ihre Stars rund um die Rod-Laver-Arena sehen. Gespielt wird bei den Australian Open auf Hartplatz. Für Tennis-Fans in Deutschland ist die Zeitverschiebung ein großes Hindernis - die Spiele sind hierzulande in der Nacht zu sehen, dauern gerne auch bis in den frühen Morgen oder noch länger.