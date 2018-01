Unterföhring-Spiel muss dem Pokalduell in Bayreuth weichen

Das ursprünglich für den 2. April 2018 terminierte Heimspiel der Sechzger gegen den FC Unterföhring wurde auf Mittwoch, 14. März 2018, 19 Uhr, vorgezogen. Am ursprünglichen Termin findet nun die am 9. Dezember 2017 abgesagte Begegnung des Toto-Pokal-Viertelfinales bei der SpVgg Oberfranken Bayreuth statt. Anpfiff im Hans-Walter-Wild-Stadion am Ostermontag ist um 16 Uhr. Im bereits ausgelosten Halbfinale des bayerischen Verbandspokals wartet der TSV 1860 Rosenheim auf den Gewinner der Partie.