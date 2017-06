In den ersten Heimspielen empfangen die Duisburger dann am 2. Spieltag den VfL Bochum zum Derby. Auch Regensburg darf sich zum Auftakt in der neuen Liga im ersten Heimspiel auf einen attraktiven Gegner freuen, wenn der 1. FC Nürnberg am 2. Spieltag anreist.

In der neuen Zweitliga-Saison finden am Freitag nur noch zwei Spiele statt, dafür mindestens drei am Samstag. Am Sonntag stehen nur noch drei Spiele auf dem Programm. Sollte in der Bundesliga am Montag gespielt werden, finden am Samstag vier Zweitligaspiele statt.

Die ersten drei Spieltage

Freitag, 28.07.2017: VfL Bochum - FC St. Pauli (20:30 Uhr); Samstag bis Montag, 29.07. - 31.07.2017: FC Ingolstadt - 1. FC Union Berlin, Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth, Dynamo Dresden - MSV Duisburgm 1. FC Heidenheim - Erzgebirge Aue, Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig, 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg, Holstein Kiel - SV Sandhausen

Freitag bis Montag, 04.08. - 07.08.2017: Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim, 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel, FC St. Pauli - Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld, SV Sandhausen - FC Ingolstadt, 1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98, Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg - VfL Bochum, Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg

Freitag bis Montag, 18.08. - 21.08.2017: FC Ingolstadt - Jahn Regensburg, Darmstadt 98 - FC St. Pauli, Eintracht Braunschweig - Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden - SV Sandhausen, 1. FC Heidenheim - MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg - 1. FC Union, Berlin Arminia Bielefeld - VfL Bochum, Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth