Sportdirektor wusste von den Ermittlungen

Seit Anfang der Saison spielt der 29-Jährige beim KSC. Der frühere Sportdirektor Jens Todt wusste bei der Verpflichtung, dass gegen den Spieler ermittelt wird. Trainer Mirko Slomka war das Ausmaß der Aktion nicht bewusst. "Ich habe das erst am Mittwoch erfahren. Mir war das in diesem Ausmaß nicht so bewusst. Dass es da um zwei Jahre gehen kann. Deswegen habe ich mich bislang damit auch nicht beschäftigt, auch nie mit Jordi darüber gesprochen."