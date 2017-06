Tolissos Bilanz der letzten Saison kann sich sehen lassen: In 47 Pflichtspielen erzielte er 14 Tore und legte sieben Treffer auf – keine schlechten Werte für einen zentralen Mittelfeldspieler. Vertraglich an Lyon gebunden ist der französische Nationalspieler noch bis 2020 – laut transfermarkt.de beläuft sich sein aktueller Marktwert auf 22 Millionen Euro. Über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Angesichts dieser Umstände müssten die Bayern bei einem möglichen Transfer wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Tolisso ist in Lyon gesetzt, die Verantwortlichen werden den 22-Jährige also nicht ohne weiteres ziehen lassen.