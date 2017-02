Spieler der Atlanta Hawks NBA-Star Dennis Schröder verrät Erfolgsgeheimnis

Der Alltag bestehe nicht nur aus Basketball. "Wir haben sehr viel Freizeit. Wir haben einmal am Tag Training von zehn bis zwölf und danach kannst du machen, was du willst", sagte Schröder: "Man kann viel für sich selber machen oder mit seiner Familie." Unerkannt durch Atlanta laufen ist für den Nationalspieler nicht mehr drin: "Es ist schon ein bisschen schwierig. Das zeigt dir aber auch, was du geleistet hast."

Mit dem Besuch in Berlin will Schröder unterstreichen, wie wichtig ihm Deutschland und die Nationalmannschaft sind. "Wir spielen in diesem Sommer die Europameisterschaft. Deswegen bin ich auch hierher gekommen, um zu supporten", so Schröder. Die anderen Nationalspieler sollten "sehen, dass ich mich dafür interessiere." Am meisten vermisst Schröder in den USA "die Süßigkeiten, meine Familie, Freunde, das Essen natürlich."