Am Samstag spielen die Bayern am ersten Wiesn-Wochenende gegen Ingolstadt. Wenn es nach der Statistik geht, sollte es eine klare Sache für den FCB sein, denn zur Wiesnzeit sind die Münchner (zumindest in den letzten fünf Jahren) fast noch besser als sonst.

München - Wenn in den letzten Jahren in München die Wiesn läuft, ist es noch schwerer die Bayern zu schlagen, als es ohnehin schon ist. In den letzten 15 Spielen während des Oktoberfestes blieb der FCB ungeschlagen (12 Siege - 3 Remis). Auch die Gesamtbilanz in den Wiesn-Heimspielen ist beeindruckend: 113 Pflichtspiele hat der FCB seit 1965 zur Wiesn-Zeit vor heimischem Publikum bestritten. Die Bilanz: 75 Siege, 28 Remis und nur 10 Niederlagen.