München - Hell, grell, zuverlässig erleuchtete das Flutlicht stundenlang den tristen Novemberhimmel am Tag nach dem mysteriösen Stromausfall im Grünwalder Stadion. Jenem unerwarteten Ereignis, das BFV-Präsident Rainer Koch "eine weitere Episode in der großen Geschichte des TSV 1860" nannte. Über allem schwebte die Frage, wer und was denn nun Schuld hat an der Spielabsage gegen den TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern. Die AZ hat die Antworten zum Blackout von Giesing: