Wien - Franco Foda freut sich auf das Spiel gegen die DFB-Elf: "Das wird ein besonderes Spiel", sagte Foda am Montag in Wien mit Blick auf das Testspiel gegen Deutschland am 2. Juni in Klagenfurt. "Wir wollen uns mit den Besten messen", meinte der 51-jährige Mainzer, der zum Jahreswechsel offiziell das Traineramt vom Schweizer Marcel Koller übernommen hat.