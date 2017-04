Einvernehmlicher Sex?

Dort soll er die Frau, deren Name nicht bekannt ist, in der VIP-Lounge kennengelernt haben. Später hätten sich beide getroffen, Sex gehabt. Ob dieser einvernehmlich passierte - das ist die entscheidende Frage in diesem Fall. Ronaldos Anwälte weisen laut Spiegel die Vorwürfe vehement zurück. "Die Anschuldigungen sind aufs Schärfste als unzutreffend zurückzuweisen", wird Ronaldos Münchner Anwalt Johannes Kreile zitiert.

In ihrem Brief beschreibt die damals verheiratete Frau: "Du sprangst von hinten auf mich. Mit einem weißen Kranz um deinen Hals." Und: "Ich hatte noch nie so Angst um mein Leben." Noch am selben Tag soll sie sich bei der Polizei gemeldet haben.

Stillschweigen für 375.000 Dollar

Weshalb von diesen Vorwürfen und Anschuldigungen nie etwas an die Öffentlichkeit gelang? Der Spiegel berichtet von einer "Settlement Memorialization", einer außergerichtlichen Einigung. Demnach zahlte Cristiano Ronaldo damals 375.000, umgerechnet etwa 353.000 Euro, an die Mitte 20-Jährige.

Allerdings unter mehreren Bedingungen: Alle Dokumente über die Nacht sollte sie zerstören und mit niemandem über die Angelegenheit reden.

Sollte sie jemals gegen die Vereinbarung verstoßen müsse, sie das Geld zurückzahlen. Es steht Aussage gegen Aussage - ob Ronaldo Recht hat oder sein Image nicht beschmutzen möchte, bleibt unklar.

