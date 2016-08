Die 44-Jährige gab nun zu, während ihrer Zeit bei den 'Spice Girls' mit einer schlimmen Krankheit gekämpft zu haben. "Ich hatte Bulimie, aber niemandem ist das aufgefallen", erklärte die Sängerin. "Dein Körpergewicht bleibt ziemlich exakt das Gleiche. Das ist verdammt gefährlich." Wie die Mutter einer zehnjährigen Tochter weiter erklärte, sei sie in einem Teufelskreis aus "Frustessen und übergeben" gefangen gewesen. "Ich fühlte mich meiner selbst so viel bewusster", erläuterte sie in der britischen Show 'Where Are They Now?'. "Wir nutzen alle verschiedene Methoden, um durchs Leben zu kommen. Für mich war es, mein Körpergewicht zu kontrollieren."