Sperre gegen Mannheim Hart erkämpft: Raubein Pinizzotto prügelt sich bei EHC-Sieg

Beide Faustkämpfer erhielten zwei plus zwei plus zehn Strafminuten, Pinizzotto ist wegen einiger Vorstrafen in dieser Saison zudem das Spiel (19.30 Uhr) bei den Mannheim Adlern gesperrt. Müllers handgreiflicher Weckruf verpuffte aber umgehend, der EHC packte zwei Tore drauf, am Ende hieß es 6:2. Eine Pleite, die Trainer Cory Clouston am Montag seinen Job kostete.