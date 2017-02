2015 waren auch wegen großer Katastrophen wie dem Erdbeben in Nepal 5,5 Milliarden Euro an Spenden zusammengekommen. Das vergangene Jahr blieb hingegen aus Sicht des Spendenrats ohne allzu große derartige Ereignisse, die oft auch wegen ihrer Präsenz in den Medien große Hilfsbereitschaft auslösen. Der Spendenrat ist ein gemeinnütziger Dachverband, der 65 spendensammelnde Organisationen umfasst. Neben im Schnitt geringeren Spendenbeträgen ging den Angaben zufolge auch die Zahl der Spender zurück. 22,1 Millionen Deutsche spendeten, das waren etwa 600 000 Menschen weniger als im Jahr zuvor.