Der Fahrer eines Ford Galaxy geriet aus unbekannten Gründen auf eben diese Standspur und fuhr mit Vollgas auf das Gespann zu. Der gut 1,7 Tonnen schwere Wagen raste über die Auffahrbleche auf den Anhänger und wurde dadurch in die Luft katapultiert. In etwa zwei Meter Höhe schlug der Ford in den Aufbau des Autobahnmeisteri-Lkw ein, drehte sich in der Luft und landete nach zwölf Metern in der Auffahrtspur der Anschlussstelle unmittelbar vor einem Opel Zafira.