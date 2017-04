Spektakulärer Abflug Das stinkt! 21-Jähriger fährt kopfüber in die Güllegrube

Markt Erlbach - Dieser Unfall stinkt zum Himmel - wortwörtlich. Ein 21-Jähriger war am Dienstagabend in Kemmathen in der Gemeinde Markt Erlbach in Mittelfranken unterwegs. Der junge Mann war zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Das führte dazu, dass er den Zaun eines Grundstücks durchbrach und ungebremst weiter fuhr - und zwar geradewegs in eine Güllegrube.