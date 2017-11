Spektakuläre Großstadt-Show "ID" Cirque Éloize auf dem Tollwood: Metropole macht mobil

Die Männer im fünfzehnköpfigen Team machen unglaublich starke Sachen an den Strapaten, oben ohne, weil (Frauen)augen gerne Sixpacks saufen, oder breakdancen sich einen, als ob die Achtziger nie ein Ende fanden. Einer stapelt Stühle hoch und macht fast unter der Zeltdecke einen Handstand – ein allein beim Zuschauen schwindelerregender Höhepunkt. Die Frauen sind als Gegenparts keine weichen Liebchen, sondern knallhart durchtrainiert, was für die reizenden Nummern mit dem Cyr Wheel, am Luftring oder am Tuch wohl auch nicht schadet.

Immer wieder finden sie zu gemeinschaftlichen Choreographien, in denen Tanz und Akrobatik sich in einem gut organisierten Chaos (Inszenierung: Jeannot Painchaud) verbinden. Während alle vor der Pause durch alle möglichen Seile springen, hier ein Hechtsprung, dort ein Salto und viel Irrsinn mehr, so lassen sie sich zum Finale von oben in die Tiefe fallen und steigen dank Trampolin gleich wieder auf, nutzen den Schwung, um an den Häuserfassaden hochzukraxeln, bis sie wieder oben landen oder in Fenstern verschwinden, um erneut aufzutauchen. Ein virtuoses Gewimmel. Die einzelnen Akrobaten haben ihren Moment im Rampenlicht und ordnen sich immer wieder in die Gruppe ein. Ein austarierter Individualismus. Die Metropole erscheint als Ort fürs harmonische Zusammensein. Und während die tanzen, rotieren, stürzen, fliegen, gucken wir zu, bis das Auge Muskelkater hat.

Grand Chapiteau auf dem Tollwood, Theresienwiese, bis 22.12. (montags und 28.11. spielfrei), Vorstellung mit Vier-Gänge-Menü buchbar, Einlass Menü: 17.30 Uhr, Einlass Vorstellung: 19.45 Uhr, Ticket-Hotline: 0700-38 38 50 24