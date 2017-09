Bayern-Trainer reagiert trotzig Ancelotti greift durch und macht Kritikern ein Angebot

Reihenweise Ansagen vom Mister: So hat man den Italiener in München vielleicht noch nicht gesehen. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga kündigt Carlo Ancelotti nach öffentlichen Fehltritten seiner Stars Konsequenzen an.