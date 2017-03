Special Olympics Helene Fischer rockt Schladming - im Parka!

Neben Fischer sorgten auch Grammy-Gewinner Jason Mraz und David Alabas Schwester Rose May für Stimmung. Unter den Zuschauern waren der österreichische Sportminister Hans Peter Doskozil und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Im strömenden Regen marschierten die Sportler aus aller Welt in das Stadion in der Steiermark ein. Unter dem Motto "Heart of the World" werden in den kommenden Tagen zahlreiche Medaillen vergeben. Bei der Abschlussfeier am 24. März in Graz gibt es dann auch ein Wiedersehen mit Entertainerin Helene Fischer, laut ihrer Homepage wird sie um 19 Uhr auftreten...