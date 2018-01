SPD-Vize über Sondierungsergebnisse Natascha Kohnen: "Darüber muss man nochmal reden"

Auch bei der Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsländer wünsche sie sich "mehr Abwägung“.

Darüber hinaus müsste in Koalitionsverhandlungen noch über Themen geredet werden, auf die es bislang keine Antworten gegeben habe, "weder in die eine noch in die andere Richtung“ – etwa über die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. "Das heißt, dass vor allem junge Menschen von einem Job in den nächsten stolpern“, sagt Natascha Kohnen.

"Wir haben klar gesagt, wir wollen diese Befristungen abschaffen, aber von der Union immer gehört: Nein, das geht nicht. Da möchte ich wissen, wieso nicht.“

Der "Zwergenaufstand" macht Kohnen "ziemlich grantig"

Dass CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz in einem Interview aufgefordert hatte "den Zwergenaufstand“ in seiner Partei in den Griff zubekommen, mache sie "ziemlich grantig“, so Kohnen. In Richtung Dobrindt könne sie nur sagen: "Er soll sich einfach zurückhalten und sich um seine eigene Partei kümmern. So etwas brauchen wir nicht. Das ist unsäglich.“

Diesen Sonntag werden 600 SPD-Delegierte auf einem Sonderparteitag in Bonn darüber abstimmen, ob ihre Partei den nächsten Schritt in Richtung Regierungsbildung machen soll. "Ich glaube, dass es echt knapp wird“, sagt Natascha Kohnen, selbst keine große Freundin einer GroKo-Neuauflage.

Dennoch würde die Münchnerin den eingeschlagenen Weg gerne weiterbeschreiten. "Ich finde, dass es sich lohnt, in Koalitionsverhandlungen zu gehen“, sagt sie. "Ich will reden – und danach entscheide ich auch nochmal.“

