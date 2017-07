SPD-Urgestein hört auf Hans-Ulrich Pfaffmann: "Ich bin ein Fossil geworden"

"Mein Erfolg in der OB-Wahl hängt sehr mit ihm zusammen", sagt Reiter jetzt im Gespräch mit der AZ. "Ich war ja ein relativer Quereinsteiger, ein Neuling in Sachen Wahlkampf."

"Er hat immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt"

Warme Worte zum Abschied gibt es auch von Pfaffmanns Nachfolgerin an der Spitze der München-SPD, Claudia Tausend: "Er hat immer den Mensch in den Mittelpunkt gestellt", sagt sie. "Er war ein Sozial- und Gesundheitspolitiker vom Herzen her." Landtags-Fraktionschef Markus Rinderspacher nennt Pfaffmann einen "leidenschaftlichen und kantigen Herzblutpolitiker, der für seine Kampfeslust und Argumentationsfreude bekannt war".

Seinen Reiter-Wahlkampf 2014 aber hat damals parteiintern mancher kritisch gesehen - nicht nur wegen des etwas defensiv geratenen Leitspruchs "Damit München München bleibt". Alt-OB Christian Ude klingt heute etwas ratlos über die Strategie. "So stark er im Landtag immer war, so wenig habe ich verstanden, dass er da einen Wahlkampf gemacht hat, ohne Zukunftsperspektiven und ohne die Unterschiede zur CSU zu betonen", sagt Ude. Er lobt Pfaffmann aber ausdrücklich: "Ein sehr ausdauernder Sozialdemokrat mit langem Atem und einem breiten Themenspektrum", sagt Ude. "Seine großen Verdienste um die SPD sollte man nicht wegen einer verlorenen Wahl infrage stellen."

Pfaffmann selbst übrigens sieht das ganz anders - und die 2014er-Wahl als einen Erfolg. Trotz der herben Verluste für die SPD - schließlich wurde Dieter Reiter im zweiten Wahlgang doch recht klar OB. "Es war eine meiner schönsten Zeiten", sagt er im Rückblick. "Ich bin stolz darauf."

Jetzt also macht Pfaffmann (62) endgültig Schluss. Er sagt, er habe monatelang hin und her überlegt, ob er wirklich aufhören solle. Jetzt steht sein Entschluss - und Pfaffmann klingt zufrieden damit. "Ich bin ein Fossil geworden", sagt er. "Ich passe nicht mehr so richtig rein. Es ist gut jetzt." Chef des Arbeiter-Samariter-Bunds aber will er bleiben - und viel mit dem Wohnmobil nach Italien fahren.

Seinen Oberbürgermeister wird er trotzdem noch gelegentlich treffen. "Ich habe schon im Wahlkampf gesehen, wie menschenfreundlich und hemdsärmlig er ist", sagt Pfaffmann über Reiter. Der wiederum erzählt, er treffe Pfaffmann gelegentlich montags: "Auf einen Ratsch und ein gemütliches Bier." Auch dafür wird Pfaffmann, der Pensionär, künftig viel mehr Zeit haben.

Lesen Sie auch: Unterwegs mit einer Kaminkehrerin - Andern mal aufs Dach steigen