Der CSU-Innenminister fühlt sich nicht angesprochen - und reicht die Kritik weiter an die Deutsche Bahn (DB): "Die SPD schießt mal wieder in die falsche Richtung", lässt er am Mittag per Pressemeldung wissen. Schließlich sei die DB für die Ausstattung der S-Bahnen mit Überwachungskameras gegen Vandalismus in den Zügen zuständig.