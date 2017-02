Lesen Sie auch: Bewaffnete Stadtpolizei? - "Völlig unverhältnismäßig"

Der SPD-Landesverband plant nun sieben Regionalkonferenzen, auf denen die Kandidaten Gelegenheit bekommen sollen, sich der Basis vorzustellen. Wo und wann genau stehe aber derzeit noch nicht fest.

Kohnen hatte von Brunns Kandidatur-Ankündigung vergangene Woche umgehend begrüßt. Sie selbst habe ja zum Wettbewerb aufgerufen, sagte sie mit Blick auf die Urwahl-Idee. "Das ist genau das, was ich will."

Von Brunn betonte: "Ich weiß, der Landesvorsitz der Bayern-SPD ist kein Erholungsurlaub. Aber ich nehme das sehr gerne auf mich, weil die bayerische Sozialdemokratie mit ihrer langen Geschichte das wert ist, und ich mit meiner ganzen Kraft mithelfen will, dass wir in Bayern mit Stärke und neuem Selbstbewusstsein auftreten." Er kündigte an, die Basis "viel mehr als bisher" an wichtigen Diskussionen zu beteiligen. "Um die SPD in Bayern zu stärken, ist es wichtig, zuerst der Basis zuzuhören. Das ist der neue Stil, den wir brauchen."