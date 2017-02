SPD-Landeschef im AZ-Interview Florian Pronold: "Eine Frage der Gerechtigkeit"

AZ: Herr Pronold, was ist auf einmal mit der SPD los? Kaum hat Martin Schulz die Kanzlerkandidatur übernommen, läuft der Laden wieder.

Florian Pronold: Das ist doch super. Jetzt kommt in den Blick, was die SPD in der Regierung positiv für die Menschen verändert hat. Martin Schulz steht für das Thema Gerechtigkeit und viele Menschen spüren, dass wir in unserer Gesellschaft ein Defizit an Gerechtigkeit haben.