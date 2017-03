SPD-Kanzlerkandidat Schulz: Trump-Regierung wie Weimarer Republik

"In einer gewissen Art und Weise erinnert einen die Regierung in Washington an das "Kabinett der Barone" von Papen", sagte Schulz am Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse in Anlehnung an die Regierung des Deutschen Reichs von 1932 um den adligen Reichskanzler Franz von Papen. Mit Blick auf die USA sprach Schulz bei einem Treffen mit dem Historiker Volker Weiß von einem "autoritären Regime präsidialer Art".