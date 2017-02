SPD-Kanzlerkandidat Bundestagswahlkampf: Hat Schulz eine Schwachstelle?

Bislang haben Schulz’ politische Gegner nichts Handfestes

Was von der Kritik an Schulz’ Amtsführung aber wirklich bleibt, ist ein im politischen Geschäft eher übliches Verhalten: Kurz vor Ende der Amtszeit werden getreue Vasallen noch mit lukrativen Jobs versorgt. Tatsächlich gelang es Schulz schon im Mai 2016, seinen langjährigen Begleiter und Kabinettschef Markus Winkler zum stellvertretenden Generalsekretär des Parlaments zu machen und seine einstige Beraterin Monika Strasser als Haushaltsdirektorin des Plenums zu installieren.

Darüber wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht groß geredet, beide Posten waren zu besetzen. Dass ein Parlamentspräsident dabei auf seine Mannschaft zurückgreift, ist nicht ungewöhnlich. Sehr viel heikler erscheint dagegen die Bestellung eines anderen Beraters zum Mitarbeiter eines Informationsdienstes des Parlaments in Berlin.

Der Mann blieb formal in Brüssel angestellt und konnte sein Gehalt dadurch um 2200 Euro an Reisespesen aufbessern. Der Chef der CDU-Abgeordneten im Parlament, Herbert Reul, listete in diesen Tagen weiter auf, dass Schulz während des Europa-Wahlkampfes die meisten Dienstreisen zu sozialdemokratischen Parteien und Organisationen unternahm. Außerdem habe der damalige EP-Präsident seine Mitarbeiter im Abgeordnetenhaus für Wahlkampfzwecke genutzt.

Bisher, so bestätigen auch einige der politischen Gegner, reiche "das alles aber wohl nicht ernsthaft, um Schulz abzuschießen". Schließlich habe er lediglich Gelder in Anspruch genommen, die ihm de facto zustehen und Posten besetzt, die ein Parlamentschef "nun einmal zu besetzen hat". Und sie räumen ein, dass auch die Schulz-Vorgänger bei der Auswahl von Kandidaten für wichtige Ämter vorrangig Mitarbeiter aus dem eigenen Stab "unterbrachten". Von einer wirklichen "Bombe", wie sie einige in Brüssel angekündigt hatten, ist also (noch) nichts zu sehen.