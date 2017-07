Sparen statt verprassen Dirk Nowitzki: das macht er mit seinen Millionen

Demnach investiere er "ein bisschen in alles und in verschiedene Märkte", sowohl in Deutschland als auch den USA und in Asien. Hilfe bekommt er dabei von einem Finanzberater und seiner Schwester. Immobilien seien dabei aber nicht im Fokus. Manchmal zocke er auch, das aber nur mit einem kleinen Budget. Denn sein Ziel ist es, "dass das Geld, das ich durch den Sport verdiene, auch noch da sein soll, wenn ich aufhöre". - Er will also nicht so enden, wie viele seiner Kollegen, die trotz früherer Millioneneinkünfte irgendwann in der Pleite landeten.