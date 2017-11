Bleibt die Mannschaft auf Betriebstemperatur?

Die Mannschaft: Um auf Betriebstemperatur zu bleiben, habe ein Spiel unter Wettkampfbedingungen am Dienstag ebenso dazugehört wie eine kleine Auszeit am Donnerstag für einige überspielte 1860-Akteure, die kurz vor einem Kurzschluss standen. Jan Mauersberger zur AZ: "Wir sind Profis und müssen damit umgehen." In Rosenheim, das im Hinspiel nur mühsam durch zwei späte Treffer besiegt werden konnte, erwarte er "das klassische Auswärtsspiel: schwierige Bedingungen und ein topmotivierter Gegner. Wir müssen schauen, dass wir dagegenhalten."

Anthony Power ohne Geschäftsführer-Ambitionen

Anthony Power: Der Statthalter von Investor Hasan Ismaik schien ob kursierender Spekulationen über seine Rückkehr als Geschäftsführer etwas heiß zu laufen. In einer ebenso spontanen wie kurzen Stellungnahme nach Bierofkas PK machte er klar: "Ich habe keinen Ambitionen, Geschäftsführer des TSV 1860 zu werden. Die Gerüchte sind erfunden. Ich bin sehr glücklich mit meiner Rolle hier und möchte, dass die Presse die Wahrheit darüber berichtet. Schönes Wochenende." Besagte Rolle ist die des Co-Geschäftsführers der Merchandising-GmbH.

Negative Schwingungen zwischen Präsident Reisinger und Investor Ismaik

Robert Reisinger: Negative Schwingungen gab’s zuletzt zwischen dem Oberlöwen und Investor Hasan Ismaik. Gesprächsbedarf? Offenbar nicht vorhanden. Reisinger sagte einmal mehr, dass es nicht am ihm gelegen habe, sondern Investorenbruder Yahya Ismaik auf Reisingers Anfrage nicht geantwortet habe. "Ich will mich mit beiden Ismaiks in München treffen, denn Yahya ist genauso wichtig wie Hasan", erklärte er. Man müsse "über die Sanierungvereinbarung, die Mitgliederversammlung und den Hoppen-Antrag" sprechen. Klarstellung und Friedensangebot in einem.

Das Schlusswort gehört Bierofka: "Da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazu geben. Das müssen die Gesellschafter unter sich regeln." Der Coach spart sich seine Power lieber für Rosenheim auf, wenngleich die Machtkämpfe an "Spannung" kaum zu überbieten sind.