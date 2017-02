"Wir bieten für alles" Hochtief hofft auf US-Aufträge - auch zum Mauerbau

Essen/Düsseldorf - Der Baukonzern Hochtief hofft nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump auf noch bessere Geschäfte in den USA. Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes schloss bei der Bilanzvorlage in Düsseldorf auch eine Beteiligung an dem von Trump angekündigten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht aus.