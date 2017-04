Herrgestellt in München

Branchenexperten äußern sich zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten des Pilotvorhabens. "Ob die Verbraucher das annehmen, muss die Zeit zeigen." Die Abholmentalität in Deutschland sei schwach. Das Münchner Start-up Emmasbox hat die Abholstation hergestellt. 2013 gegründet, hat es bisher acht solcher Stationen ausgeliefert. 2015 stand eine solche Station für ein halbes Jahr am Münchner Flughafen, betrieben von Edeka Südbayern.

Fragen hierzu will eine Edeka-Sprecherin nicht beantworten, stattdessen berichtet sie von einem ähnlichen Projekt – in Gaimersheim steht ein solcher Automat vor einem Supermarkt. Man sei hier noch in der Testphase, so die Sprecherin. Aber: "Bestimmte Kundengruppen schätzen dieses Angebot und nutzen es regelmäßig." Benjamin Slotty, Vertriebschef von Emmasbox, erinnert sich noch gut an das Münchner Flughafenprojekt. Das sei nur "ein besserer Verkaufsautomat" gewesen, sagt er, bei dem man nicht online bestellen konnte. Vielmehr lagen Lebensmittelpäckchen mit festgelegten Zutaten bereit.

"Ist nicht mehr als ein PR-Gag"

"Wenn man eine dieser Zutaten nicht mochte, musste man sie trotzdem mitkaufen", sagt er. In Stuttgart ist das anders. Edeka-Konkurrent Rewe setzt auf Online-Bestellungen samt Lieferdienst und bietet zudem 13 Abhol-Theken für vorbestellte Ware an. Einen Abholautomaten hat der Konzern nicht. Zwei "Drive In"-Stellen bot Wettbewerber Globus an, schloss diese aber vor kurzem. Discounter Lidl nahm 2016 Kurs auf Mini-Abholfilialen, doch Anfang dieses Jahres ließ er die Pläne fallen.

Aus Sicht des Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein dürfte die Edeka-Bahnhofsbox in Stuttgart ein ähnliches Schicksal haben. "Das ist nicht viel mehr als ein PR-Gag", sagt er.

