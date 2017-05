Soziologe im AZ-Interview Terror-Experte: "Die Dschihadisten haben Deutschland im Visier"

Welche Länder haben die Dschihadisten jetzt im Visier?

Länder, deren Sicherheitsbehörden weniger aufmerksam und weniger gut vorbereitet sind: Deutschland und das Vereinigte Königreich. Nach Ansbach, Würzburg und dem Anschlag auf den Breitscheidplatz hat sich in Deutschland gezeigt, wie uneffektiv es in dieser Hinsicht ist, dass die Polizei Sache der 16 Bundesländer ist, genau wie in Großbritannien. Beide Staaten stehen nun vor der großen Aufgabe, ihren Sicherheitsapparat so umzustrukturieren, dass sie dieser Bedrohung gewachsen sind.

Was wollen die Dschihadisten mit Tod und Terror eigentlich erreichen?

Sie wollen Druck auf die europäischen Gesellschaften ausüben, damit die Menschen sich rächen, Moscheen entweihen und die extreme Rechte wählen. Damit die Dschihadisten dann ihren Glaubensbrüdern weißmachen können: "Schaut her: Es gibt keine Integration. Die Deutschen, die Franzosen, die Briten sind alle Rassisten. Und deshalb ist die einzige Lösung, für ein anderes, in sich abgeschlossenes System zu kämpfen." Das ist ihr Ziel: ein Bruch in der Gesellschaft, Bürgerkriege in Europa. In Frankreich haben sie das nicht geschafft. Aber Deutschland und Großbritannien stehen jetzt vor dieser Herausforderung.

Um erfolgreich zu sein, brauchen die Islamisten Mitstreiter. Wer folgt Kindermördern?

In Frankreich gab es so etwas bereits: Im März 2012 hat ein Mann namens Mohammed Merah in Toulouse kleine Kinder vor einer jüdischen Schule getötet und das sogar gefilmt. Das hat unter Dschihadisten eine Debatte ausgelöst, ob es okay ist, Kinder zu töten oder nicht. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass aus jüdischen Kindern einmal israelische Soldaten werden und deshalb waren diese Morde für sie halal (Arabisch für "erlaubt", d. Red.). Trotzdem waren viele der Menschen, von denen sie gehofft hatten, sie durch das Töten mobilisieren zu können, entsetzt. Aber Horror ist für Dschihadisten kein Problem. Das wissen wir aus ihren Videos: Sie wollen ihre Zuschauer erschrecken, ihre Stärke demonstrieren. Es geht ihnen nicht darum, die gesamte Gesellschaft zu überzeugen. Es geht ihnen darum, Sympathisanten dazu zu bringen, sich unter ihrer Fahne zu sammeln.

Gilles Kepels jüngstes Buch "Der Bruch" (Kunstmann, 20 €) beschreibt die aktuelle Strategie der Dschihadisten in Europa.