" Drake , deine Rede hat mich so berührt und ich liebe dich dafür!", schrieb die 'Diamonds'-Interpretin. Am Mittwoch (31. August) überraschte der Künstler sein Publikum in Miami, als er während seines Konzertes die Schönheit auf die Bühne holte - und sie sich anschließend innig küssten. Seitdem hat man die beiden immer wieder händchenhaltend, eng tanzend in Clubs und auf Partys gesehen.

Liebesbeweis am Fußknöchel

Damit nicht genug, ließ sich die Ex von Chris Brown auch noch ein Liebestattoo stechen. Am Mittwoch nach dem Konzert fand sich laut 'Sun' bei ihrem Lieblingstätowierer Keith 'Bang Bang' McCurdy ein. Der stach ihr einen Haifisch auf den linken Fußknöchel. Wie Insider behaupten, ist der eine Erinnerung an Rihannas und Drakes Date im 'Ripley's Aquarium' in Toronto vergangenen Monat. Der verliebte Sänger brachte seiner Angebeteten damals einen Kuscheltierhai mit - dieser soll nun für immer auf ihrem Fuß verewigt sein. Drake selbst soll sich am gleichen Abend ebenfalls ein neues Tattoo zugelegt haben - das Motiv ist aber noch unbekannt.