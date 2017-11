Boateng selbstkritisch: "Das schlechteste Spiel seit langem"

„Wir haben die erste Halbzeit total verpennt. Die zweite Halbzeit war am Anfang besser, dann wurde es wieder schlechter. Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben das Spiel nicht angenommen“, sagte Jérôme Boateng, „jeder von uns kann besser spielen. Das war unser schlechtestes Spiel seit langem, da ist klar, dass der Trainer in der Pause laut wird. Wir müssen uns bei unserem Torwart Sven Ulreich bedanken, dass wir hier gewinnen konnten. Wir hatten am Ende Glück.“