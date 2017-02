Soraya Kohlmann siegt Das ist die neue Miss Germany

Am Samstagabend fiel im Europa-Park in Rust die Entscheidung: Die 18-jährige Schülerin Soraya Kohlmann wurde zur neuen Miss Germany gekürt. In der Jury saßen unter anderem Star-Bloggerin Farina "Nova Lana Love", Politiker Wolfgang Bosbach, Designer Julian F. M. Stoeckel, Schauspieler und Rechtsanwalt Ingo Lenßen, Schönheitschirurg Prof. Dr. Dr. Werner Mang oder Ex-"Verbotene Liebe" -Star Jo Weil.