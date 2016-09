Energieberater Helmut Mager zeigt von 11-12 Uhr in seinem Vortrag „Mit moderner Heiztechnik die Energiekosten deutlich senken“ Alternativen zu herkömmlichen Heizsystemen. Der Experte stellt Gasbrennwerttechnik, Wärmepumpe und Solartechnik vor und erläutert das Heizen mit Pellets. Er vergleicht die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Systeme und stellt ihre ökologische Verträglichkeit gegenüber. Außerdem erklärt er den Unterschied zwischen einer Brauchwasser-Solaranlage und einer heizungsunterstützenden Solaranlage. Darüber hinaus erläutert er die Notwendigkeit von Pufferspeichern in Kombination mit Solar. Dabei zeigt er auch die Vorteile der Warmwasserbereitung mit einem Frischwassersystem in Kombination mit Pufferspeichern auf. Abschließend geht der Fachmann auf die Eigenschaften von Flächenheizungen, wie Fußboden- und Wandflächenheizung, ein. Diese Systeme erzeugen ein Wohlfühl-Klima mit niedrigen Energie-Kosten. Im Anschluss an den Vortrag steht Helmut Mager bis 13 Uhr für Fragen zur Verfügung.