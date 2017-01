Danny aus den Birken, der sich fürs PR-Foto schon mal in Rock-Pose warf, wird den ein oder anderen Song dann schnell wiedererkennen. "Deron Quint oder Keith Aucoin legen in der Kabine gerne mal was Rockiges auf", berichtet der Torwart aus dem Heiligtum des EHC, "und ich persönlich mag diese Musik ebenfalls. Ich war sogar schon auf diversen Konzerten, beispielsweise bei Rammstein oder den Toten Hosen, das waren klasse Erlebnisse."