Sonnenbolide mit Gewittersound Auf Tour mit dem Mercedes-AMG GT C Roadster

Ein Wasserfall von Schaltern und Knöpfen

Den Innenraum prägt die wuchtige Mittelkonsole, über die sich ein Wasserfall von Schaltern und Knöpfen ergießt. Die unbedingt zu empfehlenden AMG Performance Sitze (Aufpreis: 2.320 Euro) und das mit Mikrofaser überzogene Lenkrad heben die beiden Dauerkontaktstellen zwischen Fahrer und Auto auf das adäquate Niveau eines automobilen Hochleistungssportlers. Schön, dass die beiden zentralen Anzeigen für Geschwindigkeit und Motordrehzahl noch als klassische Instrumente mit roten Zeigern vor dunklem Hintergrund ausgelegt sind. Auf ein Head-Up-Display mit Einspiegelung der wichtigsten Fahrdaten mussten die Techniker leider verzichten - der nötige Bauraum für die optische Animation in der Windschutzscheibe war einfach nicht zu realisieren.



Dicke Backen an den Radhäusern, Kiemen vor den Türen, ansteigende seitliche Sicken und große Felgen: Der GT C Roadster wirkt schon im Stand stets zum Sprung bereit. Foto: Daimler

Als weitere - jedoch kurzzeitige - Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine reicht der groß dimensionierte Startknopf den Wunsch des Fahrers an den Achtzylinder weiter, seine Arbeit flugs aufzunehmen. Einmal gedrückt, erwachen im GT C 557 PS. Auch beim Drehmoment herrscht kein Mangel: schon ab 1.900/min offeriert das 4,0-Liter-V8-Triebwerk der Hinterachse via 7-Gang-DSG-Getriebe 680 Nm an Schubkraft. Beide Werte reichen für eine Beschleunigung in 3,8 Sekunden von null auf hundert, die theoretisch mögliche Höchstgeschwindigkeit ist bei 316 km/h erreicht.

So schnell muss man aber wirklich nicht unterwegs sein, um maximalen Fahrspaß zu haben. Denn wieder einmal hat AMG in Sachen Sound ganze Arbeit geleistet. Es steht zu vermuten, dass sich die Motorenakustiker mit Gewitterakustikern zusammengetan haben: Je nach Fahrzustand sind dumpfes Grollen und kurzphasiges Prasseln im Angebot, die sich jeweils beim Treten oder Lupfen des Gaspedals abwechseln.

In Kurven höchstmögliche Agilität

Kenner des Motorenprogramms werden jetzt eventuell einwerfen, dass die E-Klasse von AMG aber mit bis zu 612 PS aufwarten kann. Ja, das stimmt, aber die AMG-Limousine bringt auch deutlich mehr Gewicht auf die Waage, sodass der Roadster trotzdem der dynamischere Konzernvertreter ist. Geht es darum, in Kurven höchstmögliche Agilität zu gewährleisten und bei Spurwechseln auf der Autobahn unnötige Hektik rauszunehmen, sieht sich die aktive Hinterachslenkung gefordert, die bis 100 km/h gegenläufig reagiert und Radien verkleinert und bei höheren Geschwindigkeiten die Räder parallel ansteuert. So werden je nach Fahrzustand die Befehle der elektromechanischen Sport-Parameter-Lenkung wie auf Schenkeldruck präzise umgesetzt. Je nachdem, ob gemütliches Cruisen oder sportliche Gangart angesagt sind, lässt sich das adaptive Sportfahrwerk in mehreren Stufen von komfortabel bis knackig einstellen.



Platz an der Sonne: Das gilt beim GT C bei jedem Wetter und mit offenem wie geschlossenem Verdeck. Foto: Daimler

Obwohl die Bremse ihre Aufgaben zuverlässig erledigt, setzt AMG für Technik-Fans oder Kunden mit dem Hang, den Wagen auch auf der Rennstrecke zu bewegen, noch einen obendrauf. Für rund 8.300 Euro extra wird ab Werk eine Hochleistungs-Keramik-Verbundbremsanlage eingebaut. Klar, dass sich der dafür eingesetzte Mehrpreis auch optisch durch entsprechende Schriftzüge auf den speziell lackierten Bremssätteln dokumentiert. Unauffällig erledigt ein anderer technischer Leckerbissen seinen Job: Hinter dem Kühlergrill wacht das aktive Luftregelsystem Airpanel akribisch darüber, dass es dem Motor nicht zu warm wird. 14 Kühllamellen im Grill öffnen und schließen je nach Bedarf automatisch innerhalb einer Sekunde. Bei Normalfahrt bleiben die Lamellen geschlossen, was zu einem besseren Luftwiderstandsbeiwert führt.

Sehr diskret arbeitendes System

Wie oft der ausgeklügelte Lamellengrill bei unserer Fahrt in den USA mit 35 Grad Celsius Außentemperatur geöffnet hat, wissen wir nicht. Das System arbeitet sehr diskret. Weniger Diskretion strahlt die auffällige Lackierung des GT C in "Solarbeam" aus, was sich in einem kräftigen Gelbton ausdrückt. Als wir auf dem Highway im Verkehrsfluss mitschwimmen, ist der Sonnenbolide mit Gewittersound eindeutig das bevorzugte Fotomotiv. In den Autos vor, neben und hinter uns werden pausenlos Fotohandys gezückt, um den knalligen Roadster im Bild festzuhalten.



Für rund 8.300 Euro ist beim GT C Roadster ab Werk eine Keramik-Hochleistungs-Verbundbremsanlage eingebaut. Foto: Daimler

Wenn der Frühling endlich auch in deutschen Landen zum Offenfahren einlädt, wird das rollende Fotomotiv auf unseren Straßen ebenfalls auftauchen. Ab April beginnt die Auslieferung an die Kunden, denen der Spaß im GT C mindestens so um die 160.000 Euro wert ist (Preis für den GT Roadster: 129.161 Euro). Da es in Mitteleuropa allerdings häufiger regnet als in Arizona, kommt der Wahl der Stoffverdeckfarbe (schwarz, rot und beige) besondere Aufmerksamkeit zu. Die richtige Farbkombination betont dann die gute Figur, die der Roadster auch im geschlossenen Zustand abgibt.